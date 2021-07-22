Український курорт Бердянськ, який поступається за популярністю серед українців хіба що Одесі, вміє дивувати цінами на житло - в місті можна знайти номер в готелі за 20 тисяч гривень за добу.
Про це повідомляє "Апостроф".
За таку астрономічну суму постояльцям пропонують апартаменти площею 120 кв. м з двома спальнями, вітальнею і балконом.
Крім того, в цю вартість включається і триразове харчування, розваги, з яких готель пропонує більярд і міні-гольф, а також дитячий клуб.
Тижневий відпочинок у такому номері обійдеться в 140 тисяч гривень - це можна порівняти з найкращими готелями Балі, Мальдів і Сейшел. Але, на відміну від Бердянська, там вас навряд чи засмутить ціле море медуз.
Читайте також"Укрзалізниця" з 12 липня запускає додатковий літній поїзд до БердянськаОднак можна знайти й набагато бюджетніші варіанти. У номерах в середньому по 200 гривень за ніч вам запропонують два-три роздільні ліжка (якщо пощастить, то з телевізором, вентилятором і міні-холодильник).
Від 500 гривень вже можна знайти номери зі зручностями та кондиціонером, а іноді навіть з міні-кухнею.
За 800-1000 грн за добу пропонують досить комфортабельні номери - з басейном на території та сніданками.
Нагадаємо, раніше цього місяця Бердянськ накрив справжній шторм, залишивши відпочивальників без електрики.
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.