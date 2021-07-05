Шторм у Бердянську затопив вулиці / фото "Новини Бердянська"
Вчора, 4 липня, потужний шторм налетів на курортний Бердянськ, залишивши відпочивальників без електрики.
Як повідомляє місцеве видання pro.berdiansk.biz, дренажна система в центрі Бердянська не впоралася з опадами, вулиці затопило водою. А в Бердянському РЕМ було зафіксовано кілька аварій і масових відключень.
За даними ДСНС України, внаслідок короткочасного інтенсивного дощу та поривів вітру було знеструмлено 110 баз відпочинку Бердянської коси. Лише сьогодні вночі електропостачання було відновлено.
Шторм у Бердянську
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