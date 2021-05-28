Болгарія оновила вимоги в'їзду для українських туристів на період з 1 червня до 31 липня 2021 року.
Про це повідомляє консульський відділ посольства України в Республіці Болгарія у Facebook.
Дипломати інформують, що 27 травня Міністерством охорони здоров’я Болгарії оновлено правила в’їзду для громадян України у період з 1 червня до 31 липня.
Українці для в'їзду мають пред'являти один із встановлених документів
- Зокрема, йдеться про сертифікати вакцинації (документ про завершення програми вакцинації проти COVID-19). «Завершенням програми вакцинації вважається введення відповідної кількості доз вакцин проти COVID-19 та закінчення 14-денного періоду від дати введення останньої дози вакцини. У документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон (латинськими літерами), дата народження, дати вакцинації, торгове найменування та номер партії вакцини проти COVID-19, назва виробника/власника реєстраційного посвідчення, країна, в якій воно видане, та назва компетентного органу, який його видав», - йдеться у повідомленні.
- Або ж має бути довідка, що засвідчує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який має бути зроблений за 72 години до перетину кордону або негативний результат швидкого антигенного тесту, проведеного за 48 годин до в’їзду в країну. «У згаданому документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон, відомості про лабораторію, що провела дослідження (найменування закладу, адреса та контактні дані), дата проведення тестування, а також прописаний латиницею метод (PCR або RAT) та негативний результат (Negativе)», - пояснили у посольстві.
- І, нарешті, третій документ. В ньому має бути позитивний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або швидкого антигенного тесту для осіб, які перехворіли на COVID-19 у період від 15 до 180 днів від зазначеної в документі дати проведення дослідження. «У документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон (латинською мовою), відомості про лабораторію, що провела дослідження (найменування закладу, адреса та контактні дані), дата проведення тестування, а також прописаний латиницею метод (PCR або RAT) та позитивний результат (Positive)», - додали у диппредставництві.
При цьому зазначається, що дітям до 5 років дозволено в’їжджати на територію Болгарії без надання вищезазначених документів.
«Особам, які здійснюють транзит територією Болгарії та можуть гарантувати негайний виїзд, не є необхідним надання документів про щеплення, негативний ПЛР-тест або позитивний тест на антитіла», - підсумували дипломати.
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