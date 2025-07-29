Боротьба туристів за найкращі місця біля басейнів і на пляжах остаточно вийшла з-під контролю.

Курортні готелі по всій Європі змушені шукати нові способи розв'язання проблеми нестачі шезлонгів і напруженості, що виникає на цьому ґрунті між відпочивальниками.

Як пише Daily Mail, тепер деякі охоронці наймають додаткову охорону, щоб контролювати ситуацію з місцями біля басейнів або на пляжах.

Річ у тім, що останніми роками дедалі більше готелів почали забороняти туристам заздалегідь бронювати найкращі місця за допомогою рушників або інших предметів. До цього дійшло після численних скарг від відпочивальників на інших курортників, які приходять раніше зранку (а інколи навіть з вечора) на пляж чи до басейну, займають шезлонг, а потім зникають на півдня. У результаті ці місця протягом кількох годин пустують, тоді як іншим людям не вистачає місця.

На цьому тлі в соцмережах почали з'являтися відеоролики з людьми, які борються за шезлонги. Наприклад, турист із ніком grantsimpson10 опублікував у TikTok відео, на якому охоронець відчиняє ворота до басейну готелю Spring Bitacora на Тенерифе (Іспанія), і десятки туристів вриваються туди з рушниками в руках. При цьому, за його словами, співробітники готелю постійно патрулюють територію, щоб ніхто не бронював заздалегідь шезлонги.

Своєю чергою користувач seejonj опублікував у TikTok відео, в якому розповів, що їхній готель у Туреччині найняв охоронців для прибирання з шезлонгів рушників, які лежать там до 7-ї ранку "без супроводу" – тобто, якщо турист не лежить на ньому або не купається у воді поблизу.

"Не потрібно виходити о 6:30. Ми бачили людей, які виходили о 5:30!!!, які клали рушники", – зазначив турист.

Водночас на відео, знятому о 6:30 ранку, видно десятки акуратно розставлених шезлонгів, на більшості з яких уже розкладені рушники. У підписі до відео автор додав: "Охоронець прибирає їх, якщо ви не залишаєтеся з рушниками. Рушники без супроводу не приймаються до 7 ранку".

Раніше в популярному п'ятизірковому готелі Akasha Beach Hotel & Spa на Криті вибухнув скандал через те, що численні інфлюенсери займають найкращі шезлонги "на весь день", щоб робити селфі. Останніми місяцями цей розкішний готель став хітом у соціальних мережах завдяки своїй сучасній естетиці, яка забезпечує привабливе тло для фотографій і відео. Втім, в підсумку без шезлонгів залишаються звичайні туристи.

Боротьба з бронюванням шезлонгів на курортах Європи

Як повідомляв УНІАН, раніше одразу кілька популярних курортів у Європі вирішили залучити технології для боротьби з бронюванням лежаків біля басейнів.

Зокрема, туристам запропонували бронювати місця через спеціальні додатки на іспанському курорті Пальма-де-Майорка та на італійському пляжі Туерредду.

Тим часом, у популярній серед туристів провінції Фамагуста на Кіпрі цього літа туристам заборонили бронювати місця за допомогою рушників – тепер будь-які особисті речі, залишені без нагляду на неорендованих за гроші пляжних шезлонгах, прибиратимуться муніципальними службовцями.

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