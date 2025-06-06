На пляжах у регіоні Фамагуста заборонили бронювати місця на пляжах за допомогою рушників.

"Бронювання" місць на пляжах або біля басейнів за допомогою рушників чи інших особистих речей стабільно входить у топи найбільш дратівливих звичок туристів.

Бажаючи отримати найкраще місце під сонцем (або в тіні), курортники приходять з самого ранку до води (або навіть з вечора) і залишають свої речі на шезлонгах або на піску, а потім йдуть на кілька годин у своїх справах, щоб потім прийти лише на кілька годин на пляж або до басейну. Через це інші відпочивальники не можуть отримати гарне місце, лише спостерігаючи, як заповітний шезлонг "пустує" годинами.

Доволі часто з цією згубною практикою бореться персонал готелів all inclusive чи приватних пляжів, штрафуючи недобросовісних курортників або навіть викидаючи їхні речі.

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Тепер лави борців із цим явищем поповнили й пляжі муніципалітету Паралімні-Дерінія в популярній серед туристів провінції Фамагуста на Кіпрі. Місцеві чиновники заявили, що зростаюча тенденція "заявляти права" на пляжні шезлонги без попередньої платної оренди є несправедливою і заважає іншим відвідувачам, а тому тепер будь-які особисті речі, залишені без нагляду на неорендованих пляжних шезлонгах, прибиратимуться муніципальними службовцями, пише Daily Express.

Нове правило розділило туристів: деякі вихваляють заходи як торжество справедливості, тоді як інші, особливо ранні пташки, стверджують, що вони просто намагаються зайняти гарне місце, перш ніж пляж заповниться.

"Я прокидаюся о 6 ранку на відпочинку заради тиші та чудового краєвиду, це схоже на покарання", – прокоментував у мережі один британський турист.

Але інші користувачі привітали зміни. "Я бачив цілі ряди шезлонгів, "заброньованих" одним рушником, і ніхто не з'являвся до полудня. Це смішно", – сказав інший відвідувач.

Чиновники також закликали туристів використовувати безконтактні або мобільні платежі для оренди шезлонгів, посилаючись на зручність як для гостей, так і для персоналу.

Заборону вводять у зв'язку з тим, що дедалі більше європейських напрямків стикаються зі зростаючою проблемою "захоплення шезлонгів", особливо на жвавих прибережних курортах у літній сезон.

Боротьба з недобросовісними пляжниками в різних країнах

Як повідомляв УНІАН, раніше одразу кілька популярних туристичних напрямків Європи оголосили про наміри боротися з туристами, які займають заздалегідь місця на пляжах або біля басейнів, за допомогою технологій.

Так, на іспанському курорті Пальма-де-Майорка і на італійському пляжі Туерредду туристам запропонували бронювати місця на пляжах через спеціальні додатки.

Обурюються з приводу засилля туристів на пляжах і місцеві жителі популярних туристичних міст. Два роки тому в Греції відбувся так званий "Бунт рушників" – городяни демонстративно протестували на пляжах проти того, щоб платні шезлонги займали найкращі місця на пісочних берегах.

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