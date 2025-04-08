Нова система може запрацювати вже в липні 2025 року.

Туристам в Італії доведеться заздалегідь бронювати місця через спеціальний застосунок, якщо вони хочуть відвідати один із найпопулярніших пляжів Сардинії – Туерредду, вражаючу затоку в формі півмісяця, розташовану на однойменному острові.

Як пише The Telegraph, раніше місцева влада вже обмежила кількість відвідувачів пляжу в літні місяці 1100 особами на день, проте тепер місцева рада комуни Теулада хоче, щоб відвідувачі бронювали місця через додаток.

"Ми сподіваємося почати роботу з новою системою вже в липні", – повідомив місцевим ЗМІ мер Теулади Анджело Мілія.

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Варто зазначити, що сардинська влада обмежує кількість відвідувачів Туерредди ще з 2020 року. Також там вводять заборони на одноразові пластикові пакети, паління і вивезення піску або гальки з пляжу.

Як повідомляв УНІАН, раніше подібну ініціативу анонсувала і влада іспанського острова Майорка. Втім, там головна мета бронювання – покласти край війні за шезлонги.

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