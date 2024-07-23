Незабаром місця на пляжах можна буде забронювати тільки через спеціальний додаток.

Влада популярного іспанського курорту Пальма-де-Майорка, що взявся радикально виживати масових туристів, вирішила використати технічні засоби, щоб покласти край так званій "війні шезлонгів".

Як пише BILD, головні пляжі муніципалітету – С'ютат-Харді, Кала-Естансія, Кан-Пере-Антоні, Кала-Майор і Плайя-де-Пальма – будуть об'єднані в інтелектуальну мережу з Wi-Fi та відеоспостереженням, а шезлонги на них можна буде забронювати лише через спеціальний додаток. Запрацювати нова система має вже 2025 року.

Очікується, що застосунок працюватиме за принципом сервісів із купівлі авіаквитків із вибором конкретного місця, показуючи, які місця зайняті, а які вільні. Бронювання можна буде зробити онлайн, незалежно від місця розташування, а ціни будуть прозорі, тож усі туристи матимуть рівні права та умови.

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При цьому забронювати місця на пляжах можна буде на конкретний час, тож один і той самий лежак не простоюватиме без відпочивальників, як це відбувається зараз при "бронюванні" рушниками, коли люди кладуть на шезлонг свої речі рано вранці, йдуть по своїх справах та приходять на пляж лише в обід, а до цього ніхто інший не може ним користуватися.

Як раніше писав УНІАН, "бронювання" місць на пляжах або біля басейнів за допомогою рушників, парасольок, сумок або інших предметів входить до топу найбільш дратівливих звичок туристів.

Місцева влада і власники готелів періодично намагаються боротися з цією практикою, наприклад, запроваджуючи великі штрафи і конфіскуючи залишені предмети.

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