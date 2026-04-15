Популярний готель у Дубаї призупиняє роботу на 1,5 року внаслідок іранських атак

Знаменитий готель Burj Al Arab у Дубаї, який у всьому світі знають як "готель-вітрило", припиняє роботу на півтора року. Про це повідомляє Jumeirah Group у Facebook.

"Після понад 25 років гостинності для всього світу, Jumeirah Burj Al Arab розпочинає програму ретельно спланованої поетапної реставрації. Цей момент – не фінал, а виважена пауза, присвячена збереженню легенди для майбутніх поколінь", – йдеться у дописі.

За наявними даними, причиною такої тривалої паузи стали не лише планові роботи, а й наслідки військових дій у регіоні. Від початку конфлікту на Близькому Сході Дубай опинився під ударом іранських дронів.

Як писало видання LuxuryTravelAdvisor, ще у перший день бойових дій, 28 лютого, внаслідок падіння уламків безпілотника загорівся фасад готелю.

Міністерство оборони ОАЕ повідомило, що їхні сили перехопили тоді 132 іранські ракети та 195 безпілотників протягом дня.

Атака БПЛА

Раніше УНІАН писав, що у Міжнародному аеропорту Дубая тимчасово призупинялись авіарейси після інциденту з іранським безпілотником, який влучив у паливний резервуар.

Тим часом літак авіакомпанії Emirates, який виконував рейс з Кочі (Індія) до Дубая, змушений був повернутися назад після закриття аеропорту.

Вас також можуть зацікавити новини: