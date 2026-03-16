Спалахнула пожежа: міжнародний аеропорт Дубая призупинив польоти через іранський дрон

Літак авіакомпанії Emirates, який виконував рейс з Кочі, був вимушений повернутися.

У Міжнародному аеропорту Дубая (Dubai International Airport) тимчасово призупинили авіарейси після інциденту з іранським безпілотником, який влучив у паливний резервуар. Як пише Sambad, про це повідомила адміністрація аеропорту, закликавши пасажирів перевіряти статус своїх рейсів у авіакомпаній.

У заяві аеропорту зазначається, що польоти тимчасово зупинені з міркувань безпеки для пасажирів і персоналу. Пасажирам рекомендували звертатися до своїх авіакомпаній для отримання актуальної інформації про рейси.

Управління цивільної авіації Дубая також порадило мандрівникам уточнювати деталі безпосередньо у перевізників. Подальші повідомлення, за словами влади, будуть оприлюднюватися через офіційні канали.

Інцидент стався в понеділок, коли безпілотник влучив у паливний резервуар поблизу аеропорту. Внаслідок цього спалахнула пожежа.

На місце події негайно прибули підрозділи Dubai Civil Defence, які оперативно почали гасіння вогню. Влада повідомила, що постраждалих унаслідок інциденту немає, а навколо району були запроваджені необхідні заходи безпеки.

Тим часом літак авіакомпанії Emirates, який виконував рейс з Кочі (Індія) до Дубая, змушений був повернутися назад після закриття аеропорту. За словами представника Cochin International Airport, рейс EK533 вилетів о 04:30 із 325 особами на борту. Під час польоту екіпаж отримав вказівку повернутися через раптове закриття дубайського аеропорту.

За даними The Washington Post, дронова атака Ірану спричинила пожежу в аеропорту Дубая - одному з найбільших авіахабів світу. Роботу летовища частково відновили через кілька годин: рейси почали поступово відправляти до окремих напрямків.

ЗМІ пише, що пожежу в аеропорту вдалося взяти під контроль до сходу сонця. За офіційною інформацією, постраждалих унаслідок інциденту немає. Втім, близько дев’ятої ранку над територією летовища все ще здіймався дим, а поліція повідомила про перекриття частини доріг поблизу аеропорту.

"Авіакомпанія Emirates, найбільший перевізник, що базується в Дубаї, спершу закликала пасажирів не їхати до аеропорту та оголосила про повне призупинення своїх рейсів. Згодом перевізник повідомив, що після 10:00 за місцевим часом планує виконувати обмежений розклад польотів, однак частину рейсів буде скасовано", - йдеться у повідомленні.

За даними галузевої статистики, у 2025 році вказаний аеропорт обслужив понад 95 мільйонів пасажирів. Від початку ескалації після ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого аеропорт уже неодноразово ставав мішенню іранських дронів. Однак нинішня атака стала найбільшою.

"Інцидент підкреслює, що Іран продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі ОАЕ та інших держав регіону Перської затоки, попри суттєві втрати свого військового потенціалу", - зазначило ЗМІ.

Туризм в Дубаї

Нагадаємо, готелі Дубая пропонують знижки та рекламують відпочинок у форматі staycation - коротких відпусток для місцевих жителів - через різке скорочення потоку туристів на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Через обмеження авіаперельотів та рекомендації урядів різних країн утриматися від поїздок до ОАЕ готелі прагнуть компенсувати падіння міжнародного туризму, пропонуючи вигідні пакети для резидентів. Ціни на проживання в деяких готелях знизилися на понад 50%.

