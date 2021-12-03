Українці, які прибули з цих країн, мають пройти обов'язкову самоізоляцію чи обсервацію.

Відсьогодні до України заборонено в'їзд іноземцям з низки африканських країн, де виявлено штам "Омікрон".

Зокрема, з 00:00 3 грудня заборонено перетин кордону іноземцям та особам без громадянства, які провели у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватіні, Республіці Мозамбік та Республіці Малаві більш як 7 днів упродовж останніх двох тижнів.

Як повідомляв УНІАН, відповідне рішення було ухвалено урядом 2 грудня.

Водночас обов'язкову самоізоляцію, обсервацію мають пройти громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які прибувають в Україну зі вказаних вище країн та перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.

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Новий варіант коронавірусу B.1.1.529 вперше виявили в Південній Африці в листопаді. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала його грецькою літерою "Омікрон".

"Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликає занепокоєння", - зазначали у ВООЗ.

Коронавірус в Україні

В Україні вчора, 2 грудня, зафіксували 13 777 нових випадків COVID-19. Серед них 1 279 дітей та 222 медичних працівники. Від ускладнень померли 509 людей, а 22 893 - одужали.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Антоніна Доломанжи