Новий варіант коронавірусу вперше виявили в Південній Африці.

Кабінет міністрів заборонив з 3 грудня в'їзд в Україну іноземцям з низки африканських країн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято під час засідання уряду.

Так, передбачено заборонити перетин кордону з 00:00 3 грудня іноземцям та особам без громадянства, які провели у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватіні, Республіці Мозамбік та Республіці Малаві більш як 7 днів протягом останніх 14-ти.

Водночас, обов'язкову самоізоляцію, обсервацію мають пройти громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які прибувають в Україну з вказаних вище країн та перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.

Як повідомляв УНІАН, новий варіант коронавірусу B.1.1.529 вперше виявлено в Південній Африці 24 листопада.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон".

В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. "Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликає занепокоєння", - зазначили в ВООЗ.

Автор: Леся Лещенко