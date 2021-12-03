Разом з тим 37,2% дорослого населення України уже пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу.

В Україні вчора, 2 грудня, зафіксували 13 777 нових випадків коронавірусу. Серед них 1 279 дітей та 222 медичних працівників. Від ускладнень померли 509 людей, а 22 893 - одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізували 2 992 людини із підозрою чи підтвердженим COVID-19.

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Від початку пандемії в нас виявили 3 477 649 випадків COVID-19. З них 87 566 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3 мільйони — одужали.

Загалом у країні на сьогодні провели 16 мільйонів ПЛР-тестувань на коронавірус.

Коронавірус у Києві: дані на 3 грудня 2021

За минулу добу, 2 грудня, у Києві виявили 1 тис. 376 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, 36 людей померли від ускладнень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"1 376 підтверджених випадків захворювання за добу у столиці. 36 людей померли. Всього, за період пандемії, у Києві 7 620 летальних випадків. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 303 205", – написав Кличко.

За його даними, захворіли минулої доби: 795 жінок віком від 18 до 94 років та 463 чоловіки віком від 18 до 88 років. А також 53 дівчинки від 7 місяців до 17 років і 65 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 21 жінка від 67 до 94 років і 15 чоловіків від 36 до 85 років.

До лікарень столиці за добу, 2 грудня, госпіталізували 103 хворих на COVID-19 та 191 особу з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 3 911 людей. Загалом коронавірусну хворобу подолали 263 244 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання 2 грудня виявили у Дніпровському районі — 210, у Дарницькому — 204 та в Деснянському районі — 177 випадків", - йдеться у повідомленні.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

За даними МОЗ станом на 3 грудня в Україні зроблено більш як 25 млн щеплень від коронавірусу. Наразі 43,8% дорослого населення отримали принаймні одне щеплення, а 37,2% пройшли повний курс вакцинації.

Зокрема, за минулу добу, 2 грудня в Україні 206 710 людей вакциновано проти коронавірусу. З яких одну дозу вакцини отримали 70 581 людина, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 136 129.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 13 610 070 людей. З них отримали одну дозу вакцини - 13 610 068 людей, а повністю імунізовані та отримали дві дози - 11 549 490 людей.

У загальній кількості в країні проведено 25 159 558 щеплень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автори: Вікторія Гордієнко, Наталія Хаджі