Американець був вкрай засмучений тим, як із ним вчинила його дівчина та її родина.

19-річний американець потрапив за грати після того, як вирішив зіпсувати відпочинок на круїзному лайнері своїй дівчині та її батькам. Про це повідомляє Independent.

Мешканець штату Мічіган на ім’я Джошуа Лоу був дуже роздратований тим, що йому довелося доглядати домашніх тварин його подружки, доки сама вона з родиною вирушила в круїз Карибським морем. Тож хлопець вирішив зірвати їм відпочинок, але не придумав нічого кращого, аніж надіслати до круїзної компанії електронного листа із погрозами.

"Гей, я думаю, у когось може бути бомба на вашому круїзному лайнері Sunrise", – йшлося у повідомленні.

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За словами прокурорів, судно вже відпливло з порту Маямі і прямувало до Ямайки, коли влада була змушена терміново повернути його в порт. Потім правоохоронці обшукали понад тисячу внутрішніх приміщень лайнера, але, звісно, жодної бомби не знайшли.

Як розповів помічник прокурора США Нільс Кесслер, агенти ФБР відстежили адресу електронної пошти відправника і вийшли на містера Лоу. Схоже, у хлопця були причини ображатися, адже він жив із родиною своєї дівчини, але, коли усі вони зібралися на відпочинок, його із собою не взяли, а змусили доглядати їхніх тварин. Однак від кримінальної відповідальності ці обставини його не звільнили.

19-річний американець був засуджений до восьми місяців ув'язнення за фальшиву погрозу вибуху. І це ще йому пощастило, адже максимальне покарання за цей злочин – п'ять років ув’язнення.

Інші неприємності із клієнтами круїзних компаній

Як писав УНІАН, чоловік виграв безкоштовний круїз, але зрештою отримав рахунок на $47 тисяч. Круїзна компанія списала гроші з двох кредитних карток, які були оформлені на пасажира, але він залишився винним ще понад 20 тисяч доларів за "безкоштовний" круїз.

Також ми розповідали, що відбувається, коли на круїзному лайнері помирає хтось із пасажирів. Цього не афішують, але на такий випадок екіпаж має чіткий алгоритм дій.

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