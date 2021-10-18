У скандинавських країнах один з найвищих показників вакцинації від COVID-19

Скандинавські авіалінії послабили деякі карантинні обмеження. Нові правила почали діяти вже з 18 жовтня.

Про це пише Independet.

Чотири скандинавські авіакомпанії - SAS, Norwegian, Wideroe і Flyr – скасували з 18 жовтня обов'язковий масочний режим на внутрішніх рейсах в регіоні. Дане рішення пов'язане з тим, що в Данії, Норвегії та Швеції рівень вакцинації один з найвищих у світі.

"Норвезьке керівництво з інфекційного контролю більше не вимагає, щоб пасажири на внутрішніх рейсах носили маски, тому ця вимога більше не буде застосовуватися на борту рейсів Wideroe", - заявила представниця норвезької авіакомпанії.

Читайте такожНам тут раді: які країни Європи визнають CoronaVacВодночас маски необхідно носити пасажирам на рейсах, які слідують в країни за межами регіону. Також маски необхідні в аеропорту Стокгольма "Арланда" та Копенгагена "Каструп".

Як раніше повідомляв УНІАН, на борту літака авіакомпанії WizzAir, що прямував з Ларнаки (Кіпр) до Києва, стався інцидент, пов'язаний з відмовою одного з пасажирів надягати захисну маску.

Автор: Анастасія Горбачова