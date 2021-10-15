Інцидент зняли на відео інші пасажири.

На борту літака авіакомпанії WizzAir, що прямував з Ларнаки (Кіпр) до Києва, стався інцидент, пов'язаний з відмовою одного з пасажирів надягати захисну маску.

Відповідне відео опубліковане на сторінці "Оперативний" у Facebook.

На опублікованих кадрах можна побачити, як неадекватний чоловік влаштував скандал після того, як його попросили перебувати на борту в масці. За словами очевидців, з моменту вильоту він не міг заспокоїтися ні на хвилину й чіплявся до інших пасажирів і бортпровідників.

Під час "спілкування" з оточуючими неадекват кричав, що йому "нічим дихати", лаявся і покривав матами людей на сусідніх місцях. Маску він при цьому так і не надів.

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У підсумку по прильоту до Києва, на борт викликали поліцейських. Їм порушник намагався довести, що нічого не порушував і навіть погрожував судом. Примітно, що прибуття копів інші пасажири вітали оплесками й помітили, що їх поява дещо втихомирила неадеквата. За інформацією джерела, в результаті його затримали.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Як раніше повідомляв УНІАН, лоукостер Wizz Air ввів обов'язкову вакцинацію екіпажів - нововведення торкнулося як пілотів, так і бортпровідників.

Автор: Віолетта Орлова