Одразу п'ять українських сіл претендують на звання найкращих в світі: чим вони відомі

Переможців конкурсу "Найкращі туристичні села" мають оголосити наприкінці 2026 року.

Минулого року два села в Закарпатській області – Колочава та Синевирська Поляна – потрапили до списку найкращих у світі за результатами конкурсу Всесвітньої туристичної організації ООН.

Цього року це досягнення мають шанс повторити ще п'ять українських сіл, повідомляється на сторінці українського Travel Press Club в Facebook.

Зазначається, що у 2026 році претендентами від України у Міжнародному конкурсі UN Tourism "Найкращі туристичні села" стали:

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Опішня (Полтавська область) – старовинне козацьке містечко, головний осередок сучасного українського гончарства.

(Полтавська область) – старовинне козацьке містечко, головний осередок сучасного українського гончарства. Криворівня (Івано-Франківська область) – легендарне високогірне село на Гуцульщині, відоме як духовна та культурна столиця Карпат, унікальний осередок збереження автентичних гуцульських традицій та місце зйомок культових фільмів.

(Івано-Франківська область) – легендарне високогірне село на Гуцульщині, відоме як духовна та культурна столиця Карпат, унікальний осередок збереження автентичних гуцульських традицій та місце зйомок культових фільмів. Вигода (Івано-Франківська область) – мальовниче село біля підніжжя Карпат, відоме унікальною вузькоколійною залізницею, якою нині курсує туристичних міні-потяг.

(Івано-Франківська область) – мальовниче село біля підніжжя Карпат, відоме унікальною вузькоколійною залізницею, якою нині курсує туристичних міні-потяг. Китайгород (Хмельницька область) – село славиться глибоким каньйоном річки Тернава та унікальним геологічним пам'ятнико природи, так званим китайгородським відслоненням.

(Хмельницька область) – село славиться глибоким каньйоном річки Тернава та унікальним геологічним пам'ятнико природи, так званим китайгородським відслоненням. Меджибіж (Хмельницька область) – відоме завдяки двом історико-культурним пам'яткам: однойменній величній фортеці XIV століття та могилі засновника хасидизму Баал Шем Това.

Як зазначається на офіційному сайті конкурсу, прийом заявок на участь у відборі завершився 9 червня 2026 року, а протягом липня-вересня команда експертів оцінювати села-учасники. Переможців мають оголосити в четвертому кварталі 2026 року (минулого року це відбулося всередині жовтня.

Нагадаємо, раніше УНІАН.Туризм розповідав, що туристам пропонує село Колочава, що стало одним з переможців минулорічного конкурсу від ООН.

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