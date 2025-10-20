Два українських села у Закарпатській області потрапили до списку найкращих у світі за версією Всесвітньої туристичної організації ООН. Про це повідомляє Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА.
Зазанчається, що у Хучжоу (Китай) відбулась церемонія нагородження BestTourismVillages за версією Всесвітньої туристичної організації ООН (World Tourism Organization, UNWTO), яка є однією з найпрестижніших ініціатив у сфері сільського туризму.
"Серед нових володарів титулу "Найкращі туристичні села" – два населені пункти області: село 10 музеїв – Колочава та село, що простягається поруч із легендарним "Оком Карпат" – Синевирська Поляна", - повідомляє ОДА.
Зазначається, що програма Best Tourism Villages відзначає села, які використовують туризм для сталого розвитку, збереження культури й підвищення якості життя місцевих мешканців.
Цю ініціативу ООн підтримує вже четвертий рік. За цей час понад 800 сіл із 100 країн світу подали заявки, і сьогодні мережа Best Tourism Villages об’єдКнує понад 250 сіл із 60 країн.
