17 листопада в Україні відзначають День студента.

Сьогодні, 17 листопада, в Україні відзначають День студента. З цієї нагоди молодь Львова одягнула левів у мантії та разом заспівала студентський гімн.

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«Напевно, це мрія кожного міського голови, щоб всі мешканці міста завжди були студентами, не залежно від віку. Поки ти вчишся — ти живеш, ти маєш драйв. До всіх студентів, які сьогодні навчаються в наших університетах, я маю дуже велику повагу, тому що ви нашому древньому місту Лева завжди даєте молоду, сильну, добру енергію. Бажаю вам успіхів і процвітання», — сказав Андрій Садовий, мер Львова.

Також традиційно у цей день міських левів «посвятили у студенти», одягнувши їх у мантії, а всі учасники заходу разом виконали студентський гімн.

Довідка УНІАН. День студента в Україні відзначають 17 листопада.

День студента почали святкувати у Лондоні в 1941 році на міжнародній зустрічі студентів. Свято присвячене трагедії. У цей день в 1939 році нацисти заарештували і розстріляли лідерів чеського Союзу студентів. 1200 студентів були заарештовані і відправлені у концтабір в Заксенхаузені.

Дев'ятьох студентів і активістів студентського руху стратили без суду в застінках в'язниці в празькому районі Рузіне. За наказом Гітлера всі чеські вищі навчальні заклади були закриті до кінця війни. На честь цих подій на Всесвітньому конгресі студентів і був встановлений Міжнародний День студентів. В Україні День студента був призначений президентським указом в 1999 році.

Зараз на День студента заведено веселитися і робити безглузді вчинки, властиві молодості і статусу студента. До прикладу, молодь може збиратися ввечері компаніями і влаштовувати тематичні вечірки чи ходити в клуби.

Але оскільки у 2020 році День студента проходить в умовах карантину, і студенти в основному навчаються дистанційно, то святкуватимуть його не всі.

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Автор: УНІАН