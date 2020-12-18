Біля пам’ятника також встановили різдвяну зірку.

Малюків-засновників на Поштовій площі у Києві переодягнули до дня Святого Миколая у янголів.

Про це повідомляє Сегодня.

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Переодягання Кия, Щека, Хорива та Либідь зайняло в авторів пам’ятника всього півгодини.

Традиція «утеплювати» бронзових малюків існує вже два останні роки. За цей час вони побували у ролі, зокрема, українців в період пандемії в масках, козаків з шароварами та вишиванками.

Княжна Либідь цього разу отримала кожушок, плаття, яскраву хустку і теплі шкарпетки. А ось її братів-князів нарядили у різдвяні янголи з крилами і німбами.

"Нам усім дуже не вистачає добра і теплоти, особливо під час пандемії. Прийдешні свята дуже важливі – як перемога світла над темрявою. Мої малюки дарують киянам і гостям столиці позитив. Мені хочеться, щоб його було ще більше і вистачало всім нам", – додав автор Володимир Журавель.

Біля пам’ятника також встановили різдвяну зірку.

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Автор: УНІАН