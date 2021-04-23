Телеканал "1+ 1" повідомив дату прем'єри нового проекту.

Вже 9 травня на «1+1» стартує новий проект "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", який телеведучий підготував спеціально до 30-річчя Незалежності України.

Читайте такожДмитро Комаров вперше вирушить в експедицію УкраїноюВперше український мандрівник, автор і ведучий "Світу навиворіт", буде досліджувати не далекі й маловідомі куточки планети, а рідну країну, і презентує свій новий авторський проект про Україну. Телеведучий на власному досвіді доведе: відпочинок у рідній країні – нічим не гірший, і навіть кращий, ніж на популярних світових курортах. Крім уже відомих туристичних напрямків, Дмитро Комаров відкриє нові місця для відпочинку.

Комаров показав на своїй сторінці в Instagram перші кадри нового проекту й опублікував яскравий відеоролик.

На відео можна упізнати найяскравіші та неймовірно мальовничі куточки України - заповідний острів Джарилгач, Говерлу, колоритне гірське селище Верховина, знамениті рожеві соляні озера в Херсонській області, заповідник Асканія-Нова, "тунель кохання", українську "пустелю" Олешківські піски, соляні печери, нашу маленьку "Венецію" - Вилкове.

"Мандруй Україною з Дмитром Комаровим": про що новий проект

У кожному випуску проекту "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" телеведучий буде розкривати туристичний потенціал нашої країни у певній сфері.

Він покаже Україну екзотичну, містичну, екстремальну, романтичну, цілющу і, звичайно, кулінарну.

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Автор: Ольга Робейко