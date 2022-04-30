Польща оформлює свідоцтва про ідентифікацію особи для полегшення перебування громадян на території країни / фото ua.depositphotos.com

Польща дозволяє українцям в’їжджати до своєї країни за внутрішнім паспортом, але зробити це можна лише один раз. Кожному, хто перетнув кордон Польщі після 24 лютого, автоматично було надано статус тимчасового захисту.

Про це в ефірі інформаційного Марафону повідомив Генеральний консул України у Вроцлаві Юрій Токар.

"Якщо особа не отримала відмітки в паспорті, їй треба звернутися до місцевих адміністрацій за отриманням номеру Pesel і, відповідно, це буде означати що їй надається статус тимчасового захисту, що, фактично, дозволяє перебувати в Польщі до 18 місяців", - пояснив генеральний консул.

На питання, чи можна зараз отримати закордонний паспорт України в Польщі, Токар відповів:

"До недавнього часу система ще не працювала, зараз відновлює свою роботу. Дипломатичні установи в Польщі в першій декаді вже зможуть приймати на оформлення закордонних паспортів. І особа яка має внутрішній паспорт, має право звернутися за оформленням закордонного паспорта за кордоном. Але слід враховувати - це вже не є безкоштовною процедурою і такий паспорт може доставлятися до закордонної установи впродовж 3 місяців".

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Також Генеральний консул розповів, з яким проблемами люди найчастіше звертаються до консульства:

"Продовження терміну дії паспорта, внесення відомостей про дитину в паспорт одного з батьків. І ще така затребувана послуга - ми оформлюємо свідоцтво про ідентифікацію особи для полегшення перебування громадян у Польщі. Це такий документ з фото ім’ям по-батькові українською, англійською та польськими мовами".

Документ покликаний спростити перебування в Польщі, оскільки старі українські паспорти у вигляді книжечки не дублюють дані власника латиницею і через це виникають складнощі та помилки при оформленні українців.

"Тому було знайдено таке рішення: для полегшення перебування в Польщі, консульські установи видають таке свідоцтво. Це робиться насамперед для відкриття рахунку в банку, подання документів до польських адміністрацій, для отримання ідентифікаційного номера Pesel та при працевлаштуванні", - пояснив Генеральний консул України у Вроцлаві Ігор Токар.

Як повідомляв УНІАН, раніше консул України у Франції попередив про зміну правил розселення українських біженців у країні.

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