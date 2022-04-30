Україна, за словами президента, зі свого боку також допоможе європейським країнам у постачанні електроенергії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорював з польським колегою Анджеєм Дудою вихід польських компаній на український ринок пального.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю представникам польських ЗМІ, повідомили в Офісі президента.

"Ми з Польщею розмовляємо - польська компанія приїжджала до нас, зустрічалася з нашим "Нафтогазом" та міністром енергетики. Вони дуже хочуть зайти на наш ринок автозаправного бізнесу. У нас велика мережа відкрита. Я думаю, вони зайдуть", – цитує прес-служба Зеленського.

За його словами, це питання обговорювалося з президентом Польщі.

Дефіцит пального в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, на українських АЗС виник дефіцит пального. Зокрема, в Києві на багатьох заправках на Кільцевій дорозі пального не було, а там, де воно є, довгі черги. В Одесі АЗС ввели обмеження на продаж пального - 10 літрів в одні руки.

Для того, щоб закрити дефіцит пального, 29 квітня Кабмін підвищив граничні ціни на бензин та дизпаливо. В уряді очікують, що упродовж тижня дефіциту пального на АЗС не буде.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що урядовці обіцяють протягом тижня, максимум двох забезпечити системне постачання пального в Україну.

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