Після прибуття українці потрапляють під контроль місцевих асоціацій, тому самим шукати житло на сайтах їм не потрібно.

Українських біженців у Франції розселятимуть у регіонах, бо в Парижі вже немає місця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив консул України у Франції Сергій Єсаулов.

Він зазначив, що багато українських біженців хочуть лишитися в Парижі, але там уже нема місця.

"Люди повинні мати на увазі, що по прибуттю їх відправлять до регіонів, де є поселення та розміщення. Дуже багато французів зголосилися приймати українців у себе в сім’ях. Головна проблема, за словами французів, у тому, що багато українських біженців хочуть лишитися в Парижі, але там вже нема місця, тому прохання для українців переміщатися в регіони", - сказав він.

Єсаулов підкреслив, що відразу по прибуттю українці потрапляють під контроль місцевих асоціацій. Тому не потрібно щось самим вигадувати та шукати місця для поселення на сайтах. Цей процес вже давно автоматизовано, і це дозволяє уникнути недоброчесних зловживань.

Як повідомляв УНІАН, раніше високопоставлений представник французького президента, якого цитувало Bloomberg, розповів, що Франція готова надати необхідні Україні гарантії безпеки після закінчення війни.

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