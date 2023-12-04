Цілих 100 років, відколи з ратуші забрали тюрму, сторонніх сюди не пускали.

В Івано-Франківську вперше в історії відкрили для туристів підземелля міської ратуші, де у давнину була в’язниця.

300-літні склепіння бачили і катування опришків Довбуша, і міських відьом перед стратою, і навіть молодого Івана Франка, який вперше познайомився із містом, яке пізніше стало носити його ім’я, саме у в’язниці, йдеться в сюжеті ТСН.

Як розповідає кореспондентка Алла Пасс, цілих 100 років, відколи з ратуші забрали тюрму, сторонніх сюди не пускали. У місті навіть ходила легенда, що секрети старовинного підземелля охороняє привид ратуші, мовляв, саме тому у міської влади не доходили руки навести тут порядок та водити екскурсії.

Екскурсовод же розповідає гостям легенду про гуцула без голови, якого нібито бачили у підземеллях – це привид опришка Василя Баюрака, який очолив повстання проти шляхти після загибелі Олекси Довбуша. Поляки впіймали Баюрака, посадили у це підземелля, а потім жорстого стратили на очах у всіх. Його тіло розрубали на шматки, які розвішали вздовж доріг до міста, щоб налякати людей і відбити у них бажання йти в опришки.

Ратушу побудували у 1669 році й з тих пір її підземелля жодного разу не перебудовували. У багатьох місцях зберіглася старовинна кладка, кам'яні лави для ув'язнених і навіть таємничі ходи.

Поки для відвідувачів відкрили лише третину підземель. Ходи наразі досі залишаються невивченими, адже потрапити туди непросто та ще й небезпечно – у багатьох місцях вони аварійні або взагалі засипані. Тому за їхні дослідження візьмуться вже після перемоги.

Що ще варто подивитися в Івано-Франківську, читайте у великому матеріалі УНІАН.Туризм.

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