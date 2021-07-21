Ні для кого не секрет, що особисті справи потрібно залишати поза офісом. Цей принцип повинен діяти і під час відпочинку. У відпустці варто приділяти час і увагу собі і своїм близьким.
Для того, щоб дійсно досягти цього, експерти МОЗ дали кілька рекомендацій на сторінці Telegram-каналу "Психологічна підтримка":
- Переконайтеся, що інші знають, що ви йдете у відпустку.
- Вимкніть звук месенджерів в робочих чатах.
- Беріть з собою тільки особисті гаджети. Якщо у вас є окремий робочий телефон, ноутбук або планшет, залиште його вдома.
- Встановіть обмеження. Якщо ви знаєте, що не можете втриматися, щоб не перевірити свою робочу пошту, попросіть, щоб хтось з близьких прослідкував за вашими діями.
- Перейдіть в «наступ». За день до початку відпустки надішліть повідомлення найважливішим клієнтам і колегам про термін вашої відсутності.
Читайте такожЛише третина українців відпочиває за кордоном - дослідження
І не забудьте скласти план повернення до роботи, це допоможе без стресу після відпустки приступити до справ, наголошують спеціалісти.
Відпочинок потрібен усім. Хай як би не хотілося себе переконати, що сил багато і можна не брати вихідні, з часом організм втомиться. Щоб не стати дратівливим, приділити час найдорожчим людям та собі, плануйте відпустку вже зараз! А жити в передбаченні подорожі та відновлення стане набагато приємніше.
Вас також можуть зацікавити новини
- Потік туристів до Одеси минулого року впав на третину: місто відвідали 2 мільйони людей
- Відпустка на мільйон: скільки коштує відпочинок у Затоці у 2021 році
- Відпустка під загрозою: науковці пояснили нашестя медуз в Азовському морі
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.