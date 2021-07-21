Що зробити, аби відпустка справді стала часом для себе та відновлення? Почати підготовку заздалегідь!

Ні для кого не секрет, що особисті справи потрібно залишати поза офісом. Цей принцип повинен діяти і під час відпочинку. У відпустці варто приділяти час і увагу собі і своїм близьким.

Для того, щоб дійсно досягти цього, експерти МОЗ дали кілька рекомендацій на сторінці Telegram-каналу "Психологічна підтримка":

Переконайтеся, що інші знають, що ви йдете у відпустку.

Вимкніть звук месенджерів в робочих чатах.

Беріть з собою тільки особисті гаджети. Якщо у вас є окремий робочий телефон, ноутбук або планшет, залиште його вдома.

Встановіть обмеження. Якщо ви знаєте, що не можете втриматися, щоб не перевірити свою робочу пошту, попросіть, щоб хтось з близьких прослідкував за вашими діями.

Перейдіть в «наступ». За день до початку відпустки надішліть повідомлення найважливішим клієнтам і колегам про термін вашої відсутності.

Читайте такожЛише третина українців відпочиває за кордоном - дослідження

І не забудьте скласти план повернення до роботи, це допоможе без стресу після відпустки приступити до справ, наголошують спеціалісти.

Відпочинок потрібен усім. Хай як би не хотілося себе переконати, що сил багато і можна не брати вихідні, з часом організм втомиться. Щоб не стати дратівливим, приділити час найдорожчим людям та собі, плануйте відпустку вже зараз! А жити в передбаченні подорожі та відновлення стане набагато приємніше.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Вікторія Гордієнко