Уряд Франції посилив карантинні обмеження – відвідувати громадські місця дозволяють громадянам з COVID-паспортами.

Поліція Парижа застосувала сльозогінний газ і провела арешти, намагаючись розігнати демонстрантів (переважно антивакцинаторів), які протестують проти обов’язкової вакцинації від коронавірусу.

Про це пише AJ.

Деякі райони французької столиці хвиля протестів охопила ще у середу вранці – якраз коли на Єлисейських полях проходив щорічний військовий парад до Дня взяття Бастилії з участю Еммануеля Макрона.

Акція тривала до пізнього вечора. На відзнятих очевидцями кадрах деякі з мітингувальників цілилися у поліцію феєрверками.

Громадяни незадоволені оголошеним у понеділок рішенням уряду, яке зобов’язує усіх медпрацівників пройти вакцинацію, а також обмеженням на відвідування громадських місць – громадян пропускатимуть з документом, що підтверджує щеплення від COVID-19.

Це спонукало рекордну кількість французів записатися на вакцинацію.

В одному з районів Парижа поліція застосувала сльозогінний газ, аби розігнати натовп. Громадяни пішли незаявленим раніше маршрутом, що спричинило сутички з правоохоронцями.

По всьому Парижу протестували понад 2 тисячі осіб. Загальна кількість демонстрантів, за підрахунками місцевих влад, склала близько 19 тисяч людей. По всій країні було 53 різних акцій.

Громадяни скандували: "Геть диктатуру", "Геть перепустки здоров’я". Деякі називають COVID-паспорти "елементом сегрегації".

Зазначається, що більшість французів під час опитування схвалюють нові заходи безпеки.

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Автор: Яна Ставська