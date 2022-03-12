Компанія пропонує знижку в 95%.

Фінська авіакомпанія Finnair підтримує українців і надає знижку 95% на авіаквитки з Варшави, Гданська, Кракова, Будапешта та Праги в Хельсінкі в березні.

Про це повідомляє LowcostAvia.

"Фінська авіакомпанія Finnair оголосила про підтримку українців і надає знижку 95% на авіаквитки з Варшави, Гданська, Кракова, Будапешта і Праги в Гельсінкі. Придбати авіаквитки зі знижкою можна на офіційному сайті авіакомпанії за умови використання коду Ukraine95. Пропозицією можна скористатися на рейси у березні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Finnair також повідомила, що підтримує жертв війни в Україні через UNICEF, а клієнти авіакомпанії направили на благодійність на користь України бонусних миль на понад 200 тисяч євро.

Довідка УНІАН. Finnair — найбільший авіаперевізник у Фінляндії, який здійснює як внутрішні, так і міжнародні рейси.

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