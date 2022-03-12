Фінська авіакомпанія Finnair підтримує українців і надає знижку 95% на авіаквитки з Варшави, Гданська, Кракова, Будапешта та Праги в Хельсінкі в березні.
Про це повідомляє LowcostAvia.
"Фінська авіакомпанія Finnair оголосила про підтримку українців і надає знижку 95% на авіаквитки з Варшави, Гданська, Кракова, Будапешта і Праги в Гельсінкі. Придбати авіаквитки зі знижкою можна на офіційному сайті авіакомпанії за умови використання коду Ukraine95. Пропозицією можна скористатися на рейси у березні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Finnair також повідомила, що підтримує жертв війни в Україні через UNICEF, а клієнти авіакомпанії направили на благодійність на користь України бонусних миль на понад 200 тисяч євро.
Довідка УНІАН. Finnair — найбільший авіаперевізник у Фінляндії, який здійснює як внутрішні, так і міжнародні рейси.
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