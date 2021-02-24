Громадяни обох держав звільняються від необхідності оформлення візи для в’їзду, перебування, виїзду та прямування транзитом.

Від 1 березня 2021 року набуває чинності Угода між Кабінетом міністрів України та Урядом Гренади, острівною державою в Карибському морі, про скасування візових вимог.

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України у Facebook.

Повідомляється, що громадяни обох держав звільняються від необхідності оформлення візи для в’їзду, перебування, виїзду та прямування транзитом. Водночас, протягом 180 днів загальний строк перебування на території чужої країни не повинен перевищувати 90 днів. Це стосується як однієї поїздки, так і сукупності кількох.

Безвіз із Гренадою: що відомо

Угоду підписали 16 липня 2020 року задля спрощення режиму перетину кордону, а також зміцнення дружніх відносин між Україною та Гренадою.

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Автор: Олег Давигора