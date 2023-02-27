Раніше це було можливо на рік, після чого потрібно було перетнути кордон і в'їхати до Грузії заново.

Уряд Грузії збільшив до двох повних років термін безвізового перебування в країні для громадян України.

Як передає видання "Новини-Грузія", раніше це було можливим на рік, після чого потрібно було перетнути кордон і в'їхати до Грузії заново.

Українські біженці в Грузії

За даними ООН, в Грузії з початку війни в якості біженців перебуває не менше 25 тисяч громадян України.

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Водночас, як зазначає видання, в неурядовій організації Центр соціальної справедливості відзначають, що працевлаштовані в Грузії тільки 20% з українських біженців. Ще 58% хотіли б працювати, але в цьому напрямку немає спеціальної держпрограми. При цьому 69% з них мають вищу освіту, а 84% – досвід роботи.

Найсерйознішою проблемою українські біженці в Грузії називають житло через зростання цін на оренду. Не мають грошей на основні потреби 35% з них, 19% не мають регулярного доступу до продуктів харчування, 16% – до одягу та взуття і 14% – до медичних послуг.

У звіті організації також наголошується, що в країні надавалася допомога для українських сімей, які в'їхали до Грузії в березні-липні 2022 року, але одночасно вказується, що українці, які в'їхали в країну після 15 липня, не можуть користуватися цією програмою. Також, оскільки після початку війни багато українців в'їхали до Грузії без необхідних документів, вони не змогли скористатися всіма програмами, запропонованими державою.

Центр соціальної справедливості закликав уряд Грузії розробити єдиний і скоординований план дій підтримки українських біженців, зокрема, створити єдиний інформаційний портал, який дозволить їм отримувати повноцінну інформацію мовою, яку вони розуміють.

Як раніше сообщаал УНІАН, українці, які виїхали до Великобританії після початку повномасштабної війни РФ, зможуть отримати квитки на пісенний конкурс"Євробачення".

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