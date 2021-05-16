Багато авіакомпаній все ще мають заплановані рейси з 19 травня.

Іноземні авіакомпанії цього тижня скасовують польоти до Ізраїлю через ракетний обстріл терористичних груп в Секторі Газа.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що у суботу авіаперевізники Fly Dubai і Etihad Air припинили свої польоти до Ізраїлю. Вони приєдналися до багатьох інших авіакомпаній, які скасували рейси за останні кілька днів.

"Скасування стосується рейсів, які здебільшого були заплановані на вівторок. Рейсова дошка аеропорту Бен-Гуріон показує, що багато авіакомпаній все ще мають заплановані рейси з 19 травня", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 15 травня у Міністерстві закордонних справ України заявили, що через бойові дії між армією Ізраїлю і радикальним ісламістським угрупуванням ХАМАС 120 українських громадян хочуть залишити Сектор Газа.

Читайте такожІз Сектора Газа вночі випустили понад 130 ракет по Ізраїлю

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Ракетні удари між Ізраїлем та сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава Політбюро ХАМАСа Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні на Ізраїль.

Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді ввели надзвичайний стан.

12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом в секторі Газа. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершено.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Катерина Жирій