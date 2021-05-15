Українські дипломати відпрацьовують можливі маршрути репатріації наших співвітчизників.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що через бойові дії між армією Ізраїлю та радикальним ісламістським угрупуванням ХАМАС 120 українських громадян бажають залишити сектор Гази.

Про це у коментарі УНІАН сказав речник МЗС Олег Ніколенко.

Читайте такожЖертвами бойових дій між Ізраїлем та сектором Гази стали 42 дитиниРечник зазначив, що українське зовнішньополітичне відомство підтримує зв‘язок з українцями, які виявили бажання залишити сектор Гази.

"Посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації нині відпрацьовують можливі маршрути репатріації. Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі", - повідомив Ніколенко.

Зокрема, дипломат уточнив, що наразі 120 українців виявили бажання залишити сектор Гази.

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Ракетні удари між Ізраїлем та сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Палестинські угруповання ХАМАС та «Ісламський джихад» заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава Політбюро ХАМАСа Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні на Ізраїль.

Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді ввели надзвичайний стан.

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом в секторі Газа. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершено.

Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту «Залізний купол».

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Автор: Віталій Саєнко