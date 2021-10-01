Цього року вона присвячена романтичній тематиці.

На "Співочому полі" у Києві відкрилася виставка хризантем "Історії кохання".

Як повідомляє КО "Київзеленбуд", виставка працює щодня з 1 по 31 жовтня з 10:00 до 20:00.

За словами генерального директора КО "Київзеленбуд" Олексія Короля, щорічна виставка хризантем завжди є завершальним яскравим акордом сезону квітів. Для створення "Історій кохання" було висаджено близько 30 тисяч кущів хризантем з мільйоном бутонів. Квіти обиралися за кольором: більше червоних, рожевих, багряних і в доповнення - білі й жовті. Романтики буде додавати вечірнє підсвічування композицій.

У межах виставки можна відвідати 10 основних локацій. Висота композицій до 2,5 м. Організатори зазначають про унікальність кожної. Так, на локації з копією Ейфелевої вежі відтворили з хризантем Марсове поле, а для прогулянки по тунелю кохання знайшли справжній човен.

Читайте такожУ Львівській області 20 відомих художників зібралися заради порятунку стародавнього костелу (відео)Як повідомляється, вартість квитків для дорослих складає 100 грн, для дітей - 25 грн (дітям до 3 років, пенсіонерам, багатодітним сім'ям, учасникам антитерористичних операцій, інвалідам 1 і 2 груп та учасникам ліквідації наслідків чорнобильської аварії вхід на виставку безкоштовний).

Раніше повідомлялося, що влітку на виставці квітів на "Співочому полі" композиції створили у вигляді екзотичних тварин, деякі з них до 5 метрів заввишки.

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Автор: Інна Андаліцька