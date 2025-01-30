Після повідомлень у соцмережах про снігопади сотні туристичних автобусів заполонили італійський курорт Роккаразо.

Поки деякі європейські гірськолижні курорти закриваються назавжди через відсутність снігу, інші потерпають від навали туристів.

Так сталося з популярним гірськолижним курортом Роккаразо в італійському регіоні Абруццо минулої неділі після того, як вірусні повідомлення інфлюенсерів у соціальних мережах про сильні снігопади спонукали туристичні компанії в прибережному місті Неаполь організувати дешеві туристичні автобуси для нудьгуючих мешканців, щоб вони могли насолодитися прогулянкою в горах, пише CNN Travel.

Як підсумок, 220 туристичних автобусів вирушили у двогодинну поїздку на 130 кілометрів паралельно з автомобілями, повними відвідувачів, заблокувавши вузькі дороги курорту і розлютивши 1500 місцевих жителів.

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Туристичні групи, які заплатили за поїздку 20 доларів, включно з сендвічем, звинуватили в тому, що вони влаштували хаос на схилах, ігноруючи гірськолижний етикет або з'їжджаючи на імпровізованих санчатах, зроблених з підручних матеріалів.

Також відвідувачів звинуватили в розпалюванні барбекю для обігріву або приготування їжі та у тому, що вони залишали сміття, пише видання.

Недільні події спонукали муніципалітети навколо Роккаразо запровадити заходи зі стримування натовпу, включно з обмеженням доступу туристичних автобусів у цей район.

Тим часом, місцеві ЗМІ покладають відповідальність за створення хаосу на популярну блогерку з Неаполя Риту Де Крешенцо, яка останніми тижнями опублікувала серію відеороликів у TikTok та інших соцмережах, запрошуючи людей насолодитися снігом. Користуючись популярністю її постів, кілька бюджетних туристичних компаній почали пропонувати дешеві тури, деякі навіть цитували її.

Сама Де Крезенцо заявила, що це не її вина, що автобуси перекрили дороги.

"Я зробила таку прекрасну рекламу для Роккаразо, де я була в понеділок і вівторок, і натовп збожеволів, тому що я виклала чудові відео", – заявила вона в пості в Instagram.

Тим часом мер Роккаразо Франческо ді Донато в коментарі CNN заявив, що несанкціоновані туристичні автобуси були "справжнім нападом" на цей район, що зробило ситуацію "пекельною" для багатьох, особливо для тих, хто має будинки біля курорту або сезонні абонементи.

За його словами, у звичайні дводенні зимові вихідні в цьому районі буває близько 20 тисяч лижників і ще 15 тисяч тих, хто катається на санчатах і займається трекінгом. 10 тисяч додаткових туристів у неділю створили загрозу безпеці для всього району.

Занепокоєний повідомленнями туристичних організацій про те, що на цю неділю, 2 лютого, було заброньовано вдвічі більше одноденних турів, він закликав префектуру регіональної столиці Л'Акуїла забезпечити належну роботу дорожньої поліції й сил безпеки, оскільки самотужки Роккаразо не в змозі стримати натиск тих, хто приїжджає лише в неділю.

Дехто з одноденних туристів відреагував у соціальних мережах, звинувативши місцевих жителів у дискримінації, бо вони з Неаполя, тоді як мер Роккаразо заявив, що їхнє місто раде бачити більше туристів, але вони повинні поводитися цивілізовано і поважати інших.

Як повідомляв УНІАН, раніше сервіс із туристичного бронювання Omio представив рейтинг найкращих гірськолижних курортів світу в сезоні 2024-2025.

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