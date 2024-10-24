Переможець рейтингу пропонує екстремалам 225 кілометрів гірськолижних трас будь-якої складності.

Хоча через глобальне потепління все більше гірськолижних курортів світу змушені назавжди зачинятися, чимало любителів зимових видів спорту все ж сподіваються поганяти сніговими трасами цього року.

Тим часом, сервіс із туристичного бронювання Omio представив свіжий рейтинг найкращих гірськолижних курортів світу в 2024 році. Очолив його швейцарський Ароза Ленцерхайде, який пропонує туристам загалом 225 кілометрів гірськолижних трас різної складності та понад 40 підйомників. Вартість дорослого денного скі-пасу тут обходиться в 92,28 євро.

Другу і третю сходинку посіли австрійські курорти Зельден і SkiWelt Вільдер Кайзер / Бріксенталь, де денні абонементи на катання для дорослих туристів обходяться в 72,60 і 68,62 євро відповідно.

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Загалом перші 20 місць у рейтингу посіли гірськолижні курорти Швейцарії, Австрії, Італії та Франції з не найдемократичнішими цінами – вартість денних скі-пасів для дорослих там вкрай рідко опускається нижче 60 євро.

Тим часом найдешевше катання на лижах і сноубордах обходиться на курортах Бахледова/Езерско/Франкова у Словаччині та Сент-Фуа-Тарантез у Франції, що посідають 200 і 156 місця в рейтингу відповідно – дорослий денний абонемент там коштує по 34,81 євро.

Третім за дешевизною є курорт Шпіцак у Чехії – 36,07 євро за день катання.

Найвище місце в рейтингу серед неєвропейських напрямків посів гірськолижний курорт Мармот-Бейсін/Джаспер у Канаді – 38 місце з вартістю денного скі-пасу для дорослих 86,20 євро.

Як раніше повідомляв УНІАН, казкове альпійське місто Зальцбург в Австрії назвали найбільш трендовим зимовим напрямком Європи цього року.

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