Крім цього, Кабмін пропонує виділити 1,4 млрд грн на проектування і будівництво аеродромного комплексу міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ».

Кабінет міністрів у проекті Державного бюджету на 2021 рік до другого читання запропонував виділити 1 млрд грн на забезпечення заходів з розвитку аеропортової інфраструктури.

Про це свідчать дані в додатку до проекту держбюджету, опублікованого на сайті Верховної Ради.

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У проекті держбюджету до першого читання ці витрати не були передбачені.

Крім цього, Кабмін пропонує виділити 1,4 млрд грн на проектування і будівництво аеродромного комплексу міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ».

Ця видатки також не були передбачені в проекті бюджету до першого читання.

Хронологія подій

1 вересня 2020 року президент України Володимир Зеленський заявив про те, що планує, що за два-три роки в рамках програми "Велике будівництво" будуть побудовані та відремонтовані аеропорти у всіх важливих точках країни.

У вересні почалися підготовчі роботи для будівництва нового аеродромного комплексу в аеропорту «Дніпропетровськ».

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Автор: Павло Степанець