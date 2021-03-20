Напередодні в країні зареєстрували понад 26,4 тисячі нових хворих на COVID-19.

У Польщі на три тижні запровадили жорсткий карантин.

Читайте такожІсландія відкривається для всіх вакцинованих туристівЗ 20 березня по усій країні зачинено готелі, заклади культури та спорту, а роботу торговельних центрів обмежено, учні початкової школи знову навчатимуться дистанційно, повідомляє Польське радіо.

Раніше жорсткі карантинні обмеження діяли лише у чотирьох воєводствах.

Міністр охорони здоров’я Адам Нєдзєльський повідомив, що в середньому рівень захворюваності на COVID-19 у Польщі сягає майже 48 осіб на 100 тисяч осіб. Він підкреслив, що в більшості випадків переважає так званий «британський» штам коронавірусу.

Міністр закликав роботодавців максимально перевести працівників на дистанційну роботу.

Нєдзєльський також застеріг, що, у разі погіршення епідемічної ситуації, влада запровадить повний локдаун.

Міністерство охорони здоров’я Польщі сьогодні повідомило, що 19 березня в країні було зареєстровано 26 тис. 405 нових випадків COVID-19.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Вікторія Токарєва