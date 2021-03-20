У Польщі на три тижні запровадили жорсткий карантин.
Читайте такожІсландія відкривається для всіх вакцинованих туристівЗ 20 березня по усій країні зачинено готелі, заклади культури та спорту, а роботу торговельних центрів обмежено, учні початкової школи знову навчатимуться дистанційно, повідомляє Польське радіо.
Раніше жорсткі карантинні обмеження діяли лише у чотирьох воєводствах.
Міністр охорони здоров’я Адам Нєдзєльський повідомив, що в середньому рівень захворюваності на COVID-19 у Польщі сягає майже 48 осіб на 100 тисяч осіб. Він підкреслив, що в більшості випадків переважає так званий «британський» штам коронавірусу.
Міністр закликав роботодавців максимально перевести працівників на дистанційну роботу.
Нєдзєльський також застеріг, що, у разі погіршення епідемічної ситуації, влада запровадить повний локдаун.
Міністерство охорони здоров’я Польщі сьогодні повідомило, що 19 березня в країні було зареєстровано 26 тис. 405 нових випадків COVID-19.
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