Також міська влада просить долучитися до порятунку пам'яток і представників будівельного бізнесу.

У Київі активно проводяться роботи із захисту пам'яток культурної спадщини від ворожих обстрілів та бомбардувань.

Зокрема, йдеться в сюжеті ТСН, у столиці вже майже завершили роботи біля пам'ятника Володимиру на Володимирській гірці у Києві – там встановлюють спеціальні захисні конструкції.

Тим часом пам'ятники Самсону та Данте Аліг'єрі обклали мішками з піском.

Крім того, днями в Департаменті охорони культурної спадщини планують розпочати роботи біля пам'ятників Григорію Сковороді, Богдану Хмельницькому, Михайлу Грушевському та Тарасу Шевченку.

Монтаж проводять і активісти – їхніми силами вже захищений Театр на Подолі, а також мозаїки на фунікулері.

Тим часом, міська влада просить долучитися до порятунку пам'яток і представників будівельного бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві культури та інформаційної політики України розповіли, які культурні пам'ятки в Україні вже знищили російські окупанти.