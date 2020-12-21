Станом на сьогодні рішення щодо призупинення авіасполучення з Великобританією прийняли Нідерланди, Бельгія, Австрія, Італія, Ірландія, Німеччина, Чехія, Франція, Швеція, Латвія, Литва, Естонія, Болгарія, а також Канада.

Посольство України у зв’язку із загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в окремих регіонах Британії захворювання, викликаного новим типом коронавірусу рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Лондона та південно-східної Англії.

Читайте такожУкраїна планує закрити авіасполучення з Великобританією – ЗМІПро це йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook посольства України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

«У зв’язку із загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в окремих регіонах Сполученого Королівства захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), посольство України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Лондона та південно-східної Англії, де, починаючи з 20.12.2020, запроваджено четверту категорію (Tier4) локального локдауну», - йдеться в повідомленні.

Українцям, які вже перебувають у районах, найбільше уражених коронавірусом, рекомендується бути уважними та обережними, дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади, а також відстежувати інформацію на сайті.

Отримати актуальну інформацію щодо діючих карантинних обмежень на місцевому рівні можливо на цьому урядовому сайті.

За наявною у посольстві інформацією, станом на 21 грудня рішення щодо призупинення авіасполучення з Великобританією прийняли Нідерланди, Бельгія, Австрія, Італія, Ірландія, Німеччина, Чехія, Франція, Швеція, Латвія, Литва, Естонія, Болгарія, а також Канада.

З огляду на зазначене, рекомендуємо відслідковувати інформацію та поради авіакомпанії, яка має здійснювати ваш рейс, а також служб аеропорту.

У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до Посольства України у Великій Британії за номером «гарячої лінії» +447553483628, адреса електронної пошти consul_gb@mfa.gov.ua

Новий вид коронавірусу: що відомо

19 грудня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні та на південному сході Англії з неділі запроваджується новий, четвертий рівень обмежень через появу штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Це фактично означає повний локдаун.

Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Джонсона, він може бути набагато небезпечнішим за відомий вченим варіант.

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Автор: Костянтин Гончаров