Угорщина посилила обмеження на в’їзд українцям / фото ua.depositphotos.com

У зв'язку із запровадженням Угорщиною комендантської години, яка діятиме з 21:00 до 6:00 за київським часом, було змінено умови пропуску через кордон.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, на час дії комендантської години в'їзд в Угорщину буде дозволено виключно особам, які прямують:

  • до місця постійного, тимчасового проживання або місця роботи на території Угорщини;
  • з метою працевлаштування (за наявності відповідних документів).

Обмеження не поширюються на водіїв вантажного автотранспорту, які здійснюють міжнародні перевезення, та осіб, які прямують транзитом через територію Угорщини.

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При цьому наголошується, що такі особи обов'язково повинні мати документи, які підтверджують підставу для в’їзду або транзитний характер подорожі: дозвіл на постійне або тимчасове проживання у країні призначення, дозвіл на працевлаштування, бронювання готелю тощо.

Коронавірус і карантин в Угорщині

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Автор: Олександр Топчій