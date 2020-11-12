Обмеження не поширюються на водіїв вантажного автотранспорту та осіб, які прямують транзитом.

У зв'язку із запровадженням Угорщиною комендантської години, яка діятиме з 21:00 до 6:00 за київським часом, було змінено умови пропуску через кордон.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, на час дії комендантської години в'їзд в Угорщину буде дозволено виключно особам, які прямують:

до місця постійного, тимчасового проживання або місця роботи на території Угорщини;

з метою працевлаштування (за наявності відповідних документів).

Обмеження не поширюються на водіїв вантажного автотранспорту, які здійснюють міжнародні перевезення, та осіб, які прямують транзитом через територію Угорщини.

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При цьому наголошується, що такі особи обов'язково повинні мати документи, які підтверджують підставу для в’їзду або транзитний характер подорожі: дозвіл на постійне або тимчасове проживання у країні призначення, дозвіл на працевлаштування, бронювання готелю тощо.

Коронавірус і карантин в Угорщині

Влада Угорщини оголосила про закриття шкіл, університетів і ресторанів, а також введення розширеної нічної комендантської години для того, щоб скоротити число заражень коронавірусом

Раніше в Угорщині введено додаткові обмеження на в’їзд через запровадження з 1:00 до 6:00 (за київським часом) комендантської години.

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Автор: Олександр Топчій