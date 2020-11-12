У зв'язку із запровадженням Угорщиною комендантської години, яка діятиме з 21:00 до 6:00 за київським часом, було змінено умови пропуску через кордон.
Як повідомили у Держприкордонслужбі, на час дії комендантської години в'їзд в Угорщину буде дозволено виключно особам, які прямують:
- до місця постійного, тимчасового проживання або місця роботи на території Угорщини;
- з метою працевлаштування (за наявності відповідних документів).
Обмеження не поширюються на водіїв вантажного автотранспорту, які здійснюють міжнародні перевезення, та осіб, які прямують транзитом через територію Угорщини.
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При цьому наголошується, що такі особи обов'язково повинні мати документи, які підтверджують підставу для в’їзду або транзитний характер подорожі: дозвіл на постійне або тимчасове проживання у країні призначення, дозвіл на працевлаштування, бронювання готелю тощо.
Коронавірус і карантин в Угорщині
- Влада Угорщини оголосила про закриття шкіл, університетів і ресторанів, а також введення розширеної нічної комендантської години для того, щоб скоротити число заражень коронавірусом
- Раніше в Угорщині введено додаткові обмеження на в’їзд через запровадження з 1:00 до 6:00 (за київським часом) комендантської години.
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