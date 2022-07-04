Всім, хто прямує до Австралії, більше не доведеться заповнювати так звану Digital Passenger Declaration, що підтверджує їхній COVID-статус.

Австралія з 6 липня 2022 року скасовує всі ковідні обмеження для іноземних туристів, що в'їжджають в країну.

Про це пише The Independent.

Вже з найближчої середи всім, хто прямує до Австралії, більше не доведеться заповнювати так звану Digital Passenger Declaration, що підтверджує їх COVID-статус.

Таким чином австралійська влада сподівається зменшити черги в аеропортах країни, а також залучити більше іноземних кваліфікованих працівників і туристів.

Втім, носіння масок в літаках, що прямують до Австралії, все ще буде обов'язковим.

Як повідомляв УНІАН, в Австралії з початку пандемії коронавірусу діяли одні з найсуворіших у світі карантинних обмежень – майже два роки країна залишалася повністю закритою для іноземців.

У лютому 2022 року Австралія нарешті відкрилася для іноземних туристів, однак з цілою низкою умов.

Протягом весни 2022 року в самій Австралії були зняті практично всі карантинні обмеження.

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