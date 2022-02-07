Вакцинованих мандрівників почнуть пускати цього місяця.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон оголосив, що країна знову відкриє свої кордони для вакцинованих мандрівників цього місяця.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Якщо ви пройшли подвійну вакцинацію, ми з нетерпінням чекаємо на вас знову в Австралії", - сказав Моррісон у понеділок.

Так, кордони будуть відкриті для вакцинованих проти коронавірусу з 21 лютого. На такий крок Австралія пішла вперше з березня 2020 року.

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За останні місяці країна зробила кроки з ослаблення прикордонного контролю. Наприклад, почала пускати кваліфікованих співробітників з інших країн і організувала поїздки без карантину (так звані туристичні бульбашки) з деякими країнами, такими як Нова Зеландія.

Тепер влада докладатиме зусиль для відновлення туристичної галузі, яка, за словами керівного директора австралійської ради з експорту туризму Пітера Шеллі, впродовж двох років "стояла на колінах".

За даними державного органу з дослідження туризму Австралії, збитки від міжнародного і внутрішнього туризму з початку пандемії склали 72 млрд доларів США.

Як і скрізь у світі, кількість випадків захворювання COVID-19 в Австралії різко зросла за останні тижні через варіант "Омікрон".

Тепер більш як дев'ять з десяти австралійців старше 16 років повністю щеплені проти коронавірусу.

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