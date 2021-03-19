Після повернення з країн "червоної" зони українці мають піти на самоізоляцію.

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон станом на 19 березня 2021 року.

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Зокрема, в порівнянні з попереднім тижнем, до "зеленої" зони нарешті перемістилися Об'єднані Арабські Емірати та Мальдіви, а також Бельгія, Боснія і Герцеговина, Литва, Ліхтенштейн та Чилі.

Щодо популярних туристичних країн ситуація наступна: в "зеленій" зоні перебувають Грузія, Домініканська Республіка, Єгипет, Мальдіви, Марокко, Мексика, ОАЕ, Таїланд, Танзанія, Туніс, Туреччина, Хорватія та Шрі-Ланка, тоді як Албанія, Болгарія, Сейшельські острови та Чорногорія поки "червоні".

Які країни потрапили до "червоної" зони

Станом на 19 березня до "червоної" зони потрапили 44 країни (тижнем раніше їх було 51), серед яких в тому числі: Австрія, Албанія, Андорра, Бахрейн, Болгарія, Бразилія, Естонія, Ізраїль, Італія, Йорданія, Кіпр, Кувейт, Латвія, Ліван, Люксембург, Мальта, Монако, Молдова, Нідерланди, Північна Македонія, Польща, Сан-Марино, Сейшельські острови, Сент-Люсія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Уругвай, Франція, Чехія, Чорногорія, Швеція та інші.

Після повернення з країн "червоної" зони українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку "Дій вдома". Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

Для в’їзду в Україну всім іноземцям потрібний страховий поліс, що покриває лікування Covid-19. Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн "червоної" зони, якщо вони мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.

Які країни потрапили до "зеленої" зони

Станом на 19 березня до "зеленої" зони потрапили Україна та ще 149 країни, серед яких в тому числі: Австралія, Азербайджан, Аргентина, Бельгія, Білорусь, Болівія, Боснія і Герцеговина Велика Британія, Вірменія, Греція, Грузія, Данія, Домініканська Республіка, Єгипет, Зімбабве, Індія, Індонезія, Іран, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Казахстан, Канада, Катар, Кенія, Киргизстан, Китай, Кіпр, Колумбія, Куба, Литва, Ліхтенштейн, Мадагаскар, Мальдіви, Марокко, Непал, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, ОАЕ, Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Португалія, Республіка Корея, Росія, Румунія, Саудівська Аравія, Сінгапур, США, Таїланд, Туніс, Туреччина, Узбекистан, Фінляндія, Філіппіни, Хорватія, Чилі, Швейцарія, Шрі-Ланка, Ямайка, Японія та інші.

По поверненню з цих країн не потрібно здавати тест на коронавірус чи йти на самоізоляцію.

Водночас слід розуміти, що віднесення тієї чи іншої країни до "зеленої" зони ще не означає, що українським туристам туди тепер можна легко потрапити. В більшості з цих країн досі діють карантинні обмеження, які в тому числі забороняють в'їзд іноземних туристів. З правилами в'їзду в кожну країну можна ознайомитися на сайті.

З повним переліком "червоних" та "зелених" країн можна ознайомитися на сайті МОЗ.

Карантин в різних країнах

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Автор: Марина Григоренко