Після прибуття в аеропорт Таїланду всі відвідувачі повинні пройти 14-денний альтернативний державний карантин в затверджених урядом місцях.

Популярний серед українських туристів Таїланд знову відкрив свої кордони для українців після довгої паузи в прийомі іноземних гостей у зв'язку зі світовою пандемією коронавірусу.

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Як повідомляє прес-служба туристичного управління Таїланду (TAT), країна знову запрошує українців на відпочинок і довгострокове перебування вже цієї зими.

Наразі Таїланд пропонує українцям кілька варіантів для в'їзду:

нова туристична віза (TR) терміном дії 90 днів;

спеціальна туристична віза (STV), яка дозволяє перебувати в країні 90 днів з максимальним продовженням до 270 днів;

інші довгострокові неімміграційні візи.

"З червня Таїланд живе в звичайному режимі та повністю готовий до прийому іноземних гостей. Різноманітні візові опції і членство в Elite Card надають відмінну можливість для українців, зокрема, для професіоналів, зайнятих віддаленою роботою і членів їх сімей, уникнути негараздів місцевої зими і провести найхолодніші місяці року в теплому і сонячному Таїланді, який також є одним з найбезпечніших місць у світі щодо пандемії COVID-19», - прокоментувала директор представництва TAT в Східній Європі Ваджанан Сільпаворнвіват.

Що стосується авіасполучення з Таїландом, все більше авіакомпаній відновлюють рейси в країну. Кілька великих авіакомпаній, в тому числі Turkish Airlines, вже регулярно виконують рейси в Бангкок. Emirates і Qatar Airways планують запустити рейси на Пхукет вже в грудні 2020 року.

«Ми раді, що провідні авіалінії світу виступили зі спеціальними ціновими пропозиціями, щоб зробити подорож українців до Таїланду приємною з самого початку», – додала директор представництва TAT у Східній Європі.

У зв'язку зі світовою пандемією перед польотом до Таїланду необхідно отримати:

дозвіл на в'їзд (Certificate of Entry);

сертифікат придатності до польоту (Fit to Fly Certificate);

негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не раніше, ніж за 72 години до вильоту.

Після прибуття в аеропорт Таїланду всіх відвідувачів просять пройти 14-денний альтернативний державний карантин (ASQ) в затверджених урядом місцях. Наразі існує понад 100 варіантів розміщення на термін ASQ в Бангкоку та інших провінціях, включаючи популярні пляжні курорти, такі як Пхукет, Самуї і Паттайя.

Такі посилені процедури і вимоги до в'їзду покликані забезпечити захист здоров'я як місцевого населення, так і відвідувачів. Таїланд, де за весь період пандемії зареєстровано близько 4200 випадків COVID-19 і 60 смертельних випадків, згадується Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) як приклад успішного управління ситуацією з COVID-19 і є одним з найбезпечніших місць на планеті в плані пандемії.

"Після проходження карантину і отримання негативного результату ПЛР-тесту настає час насолодитися перебуванням в Таїланді в повній мірі. На туристів чекають прекрасні пляжі та ідилічні острови на півдні, гірські пейзажі й унікальна культура півночі, чарівні палаци і храми серед сучасних хмарочосів в Бангкоку, смачна вулична їжа і багато іншого. Чудова природа, багата культурна спадщина і всесвітньо відоме тайська гостинність зроблять вашу поїздку в Таїланд, як завжди, незабутньою", - зазанчають у прес-службі.

Наразі українці, які хочуть відвідати Таїланд, повинні подати заяву на отримання візи в Посольство Королівства Таїланд у Варшаві за 3 тижні до запланованого від'їзду. Для зручності заявники можуть передати повноваження довіреним особам або агентам в Польщі для подачі заявки від їх імені. Список авторизованих агентів, а також інші корисні поради щодо в'їзду в Таїланд доступні, на сайті tourismthailand.com.ua.

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Автор: Марина Григоренко