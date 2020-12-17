Єгипет - один з небагатьох туристичних напрямків, наразі доступних українцям.

З початку грудня 2020 року компетентні органи Єгипту посилили контроль за достовірністю сертифікатів ПЛР-тестів, з якими іноземці прибувають на відпочинок в курортні міста.

Читайте такожПодорожі під час пандемії: названо найпопулярніші серед українців країни

Про це повідомили на сторінці Посольства України в Єгипті в Facebook.

Зокрема, всі без виключення громадяни віком від 6 років, які перетинають єгипетський державний кордон, зобов’язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до прибуття. При цьому до вимог до сертифікатів, які діяли з 1 вересня, додалися кілька нових пунктів:

Вимоги щодо сертифікатів ПЛР-тестів, дійсних для подорожей до Єгипту:

Сертифікат має обов’язково містити точну дату та час здачі тесту особою.

Сертифікат має бути виданий офіційною лабораторією, зареєстрованою у державі походження документу, та має містити печатку лабораторії, підпис лікаря та/або QR-код, що містить посилання на результат тесту на офіційному веб-сайті лабораторії.

Сертифікат не має містити жодних виправлень, підтирань чи правок.

Сертифікат має містити інформацію про проведений вид тесту.

У сертифікаті має бути обов’язково зазначено, що особі було проведено тестування типу RT-PCR.

Сертифікат має бути виданий англійською мовою.

Сертифікат має містити інформацію про особу, якій належить тест.

Не приймаються сертифікати заповнені від руки.

При цьому в посольстві попередили, що у разі виникнення сумнівів щодо достовірності тесту, єгипетська сторона залишає за собою право на проведення повторного тесту по прильоту. Тому радять українським туристам переконайтися, що їхній сертифікат негативного тесту ПЛР відповідає вищезгаданим вимогам.

Водночас туристів із позитивними результатами ПЛР-тестів, зроблених по прильоту в аеропортах курортних міст, буде розміщено (ізольовано) в окремих корпусах на території заброньованих ними готелів до моменту отримання негативного результату повторного тесту. Таким туристам забороняється полишати номери та вільно переміщуватись територією готелю.

Також туристам рекомендують перед подорожжю переконатися, що їхній страховий поліс відповідає їхнім потребам та може покрити витрати на ізоляцію та/або лікування.

Що ще варто знати туристам, що подорожують до Єгипту

Наразі Єгипет є одним з небагатьох туристичних напрямків, доступних українцям.

Наразі МОЗ України відносить Єгипет до "зеленої" карантинної зони, а тому по поверненню звідти додому не потрібно здавати тест на коронавірус чи йти на самоізоляцію.

Українцям для в'їзду до Єгипту не потрібна віза, але передбачається візовий збір по прибуттю. Подорожуючі, які прибувають до курортних міст, звільняються від візового збору до 30 квітня 2021 року.

Інші новини туризму

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко