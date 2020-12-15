Президент країни зазначив, що дана міра буде вжита для запобігання скупченню людей під час свята.

З вечора 31 грудня до ранку 4 січня в Туреччині буде введено загальнонаціональну цілодобову комендантську годину з забороною виходу з дому.

Читайте такожВведена в Туреччині комендантська година не поширюватиметься на туристівПро це у телезверненні повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, передає hurriyetdailynews.com.

«Комендантська година буде запроваджена безперервно з 21.00 четверга, 31 грудня, до 05.00 понеділка, 4 січня», - сказав президент.

Президент зазначив, що дана міра буде вжита для запобігання скупченню людей під час свята. При цьому він додав, що з посиленням обмежень, епідемія коронавірусу почала зменшуватися. Президент закликав громадян й надалі дотримуватися встановлених правил.

У своєму Твіттері міністр охорони здоров'я країни Фахреттін Коджа зазначив, що "позитивний вплив обмежень скоро стане більш очевидним". Але він попередив, що в лікарнях як і раніше спостерігається велике навантаження.

Про те чи будуть стосуватися нові обмеження туристів нічого окремо не було сказано, йшлося тільки про «громадян Туреччини».

Комендантська година в Туреччині

У Туреччині діє щоденна комендантська година з 21.00 вечора до 05.00 ранку в будні та з 21.00 п’ятниці до 05.00 понеділка на вихідних. Такі обмеження були вжиті два тижні тому для запобігання поширенню коронавірусу. Людям дозволяється за потреби виходити тільки в найближчий магазин. Між тим, дані обмеження не стосуються туристів.

Коронавірус в Туреччині

За останню добу в країні було виявлено майже 27 тис. нових випадків інфікування коронавірусом, померли 218 осіб, одужали понад 22,2 тис.

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Автор: Ірина Погоріла