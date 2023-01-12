Україна посіла в рейтингу 57-е місце з 136, на першому місці – Венесуела.

Аналітики World Population Review оприлюднили свіжий рейтинг країн з найвищим рівнем злочинності у 2023 році.

Згідно з результатами дослідження, найбільша кількість злочинів станом на початок 2023 року скоюється у Венесуелі, Папуа-Новій Гвінеї та Південній Африці.

Як пояснюють автори дослідження, високий рівень бідності та безробіття, як правило, збільшують рівень злочинності в країні. І навпаки, суворий контроль з боку поліції та суворі вироки, як правило, знижують його.

Відео дня

Так, одні з найнижчих рівнів злочинності у світі спостерігаються у Швейцарії, Данії, Норвегії, Японії та Новій Зеландії. У кожній з цих країн діють дуже ефективні правоохоронні органи, а в Данії, Норвегії та Японії діють одні з найсуворіших законів про зброю у світі.

Топ-10 країн з найвищим рівнем злочинності у світі

1. Венесуела (83,76 злочинів на 100 тисяч населення)

2. Папуа-Нова Гвінея (80,79)

3. Південна Африка (76,86)

4. Афганістан (76,31)

5. Гондурас (74,54)

6. Тринідад і Тобаго (71,63)

7. Гайана (68,74)

8. Сальвадор (67,79)

9. Бразилія (67,49)

10. Ямайка (67,42)

Україна посіла в рейтингу 57-е місце з 136 з показником 47,42 злочини на 100 тисяч жителів. Примітно, що на сходинку вище від України розташувалися США (47,81).

Найнебезпечніші та найбезпечніші країни світу для відвідування

Раніше аналітики Global Risk Assessment визнали Україну однією з найнебезпечніших країн світу у 2022 році. Це, звісно ж, пов'язано з розв'язаною Росією на території нашої країни війною. А ось найбезпечнішими країнами світу визнали Нову Зеландію, Канаду, Японію, Південну Корею, Ісландію, Гренландію, Ірландію, Данію, Норвегію, Португалію і ще цілу низку країн, переважно європейських.

Водночас страхова компанія The Swiftest склала список найнебезпечніших і найбезпечніших країн світу для водіїв автомобілів. У трійку найнебезпечніших потрапили Домініканська Республіка, Саудівська Аравія і Таїланд, а найбезпечніших – Сінгапур, Швейцарія та Ірландія/Швеція.

Також аналітики британської платформи Money.co.uk назвали топ-10 місць для відпочинку в Європі, де туристів можуть обікрасти. Найбільше туристи ризикують стати жертвами кишенькових злодіїв у Франції та Іспанії.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.