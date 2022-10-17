Аналітики присвоїли Україні "екстремальний" бордовий рейтинг небезпеки.

Україна, через розв'язану Росією на її території війну, прогнозовано потрапила в топ найнебезпечніших країн світу в 2022 році за версією Global Risk Assessment.

Про це свідчать дані щорічного рейтингу Global Guardian.

Так, аналітики присвоїли Україні "екстремальний" бордовий рейтинг, який зазвичай отримують країни, на території яких відбуваються активні бойові дії або фіксується неконтрольовано високий рівень злочинності. Від відвідування таких країн експерти рекомендують утриматися. Рік тому Україна мала середній рівень небезпеки.

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Крім України, екстремальними визнали такі країни, як Лівія, ЦАР, Ємен, Сомалі, Буркіна-Фасо, Сирія і Афганістан.

Крім того, Україна додатково отримала маркування країн з "геополітичними ризиками", на території яких тривають холодні, теплі або гарячі конфлікти. Бізнесмени і мандрівники, що працюють в цих регіонах, повинні активно стежити за політичними подіями, і бути готовими до швидкої зміни ситуації.

Примітно, що країну-агресора Росію, яка щодня територіалізує цивільне населення України, віднесли всього лише до категорії "помаранчевих" країн із середнім рівнем небезпеки. Геополітичних ризиків укладачі рейтингу там чомусь теж не побачили.

А ось найбезпечнішими країнами світу в 2022 році визнали Нову Зеландію, Канаду, Японію, Південну Корею, Ісландію, Гренландію, Ірландію, Данію, Норвегію, Португалію, Кіпр, Німеччину, Люксембург, Швейцарію, Чехію, Угорщину, Словенію, Хорватію, а також сусідні з Росією Польщу, Литву, Естонію і Латвію.

Повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну

Рано вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України, одночасно атакувавши країну ракетами, авіацією і наземними військами відразу по декількох напрямках, в тому числі з території Білорусі в напрямку української столиці Києва.

Практично відразу більшість цивілізованих країн світу засудили розв'язану Росією війну і ввели проти країни-агресора масштабні санкції.

До початку квітня 2022 року українській армії вдалося повністю відтіснити ворога з Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей, а на початку вересня 2022 року почався української контрнаступ на сході та півдні України, в результаті якого була практично повністю звільнена Харківська область.

На середину жовтня 2022 року під російською окупацією частково залишаються Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська області, а також окремі прикордонні населені пункти Харківщини.

Разом з тим, Росія досі продовжує тероризувати всю територію України ракетами і дронами, вбиваючи цивільне населення і пошкоджуючи критичну інфраструктуру.

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