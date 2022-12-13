Очолила антирейтинг Домініканська Республіка.

Страхова компанія The Swiftest склала список найнебезпечніших і найбезпечніших країн світу для водіїв автомобілів на основі статистики дорожнього руху, зібраної за найбільш відвідуваними туристичними напрямками світу.

Як пише Travel Off Path, більшість туристичних напрямків Заходу пропонують розгорнуту мережу автобусів і поїздів, що дозволяє мандрівникам добиратися до всіх найпопулярніших локацій громадським транспортом. Однак на глобальному Півдні ситуція набагато гірша. У деяких місцях оренда автомобіля є єдиним прийнятним варіантом, але така поїздка часто пов'язана з ризиком.

Щоб скласти свій список, в The Swiftest порівняли сім різних факторів для 50 провідних туристичних напрямків світу, що відображають соціальне благополуччя, інфраструктуру та безпеку країни. Всі фактори були розраховані на основі частоти виникнення смертельних випадків на 100 тисяч жителів.

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Оцінюючи безпеку дорожнього руху, компанія прийняла систему оцінок від A+ (найбезпечніший) до F (найнебезпечніший).

Загалом сім країн отримали оцінку F:

1. Домініканська Республіка – 64,6 смертей в ДТП на 100 тисяч осіб.

2. Саудівська Аравія – 35,9.

3. Таїланд – 32,2.

4. В'єтнам – 30,6.

5. Малайзія – 22,5.

6. Іран – 21,5.

7. ПАР – 22,2.

Зокрема, Домініканську Республіку ВООЗ назвала найгіршою за кількістю дорожньо-транспортних пригод на одного жителя у світі. За даними організації, основною причиною смерті людей у віці від 15 до 29 років в Домініканській Республіці є автомобільні аварії зі смертельними наслідками.

Водночас, оцінки А+ або A як найбезпечніші для водіїв отримали 12 країн:

1. Сінгапур – 2,1 смерті в ДТП на 100 тисяч осіб.

2. Швейцарія – 2,3.

3. Ірландія / Швеція – 3,1.

4. Великобританія – 3,2.

5. Японія – 3,6.

6. Данія – 3,7.

7. Німеччина – 3,8.

8. Ізраїль / Іспанія – 3,9.

9. Нідерланди – 4,0.

10. Австралія / Австрія – 4,9.

Крім того, в The Swiftestвизначили найнебезпечніші та найбезпечніші за кількістю смертельних випадків країни за такими критеріями, як вбивства, отруєння, антисанітарія, локальні захворювання, природні катастрофи і нещасні випадки.

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна, через розв'язану Росією на її території війну, прогнозовано потрапила в топ найнебезпечніших країн світу в 2022 році за версією Global Risk Assessment.

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