Поліцейські вже розкрили щонайменше 4 тис. з 10 тис. зареєстрованих в умовах воєнного стану майнових злочинів.

Правоохоронці фіксують збільшення кількості злочинів на деокупованих територіях.

Про це перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми спостерігаємо певне зростання кількості злочинів, які фіксують органи Національної поліції. Це є певним чином природнім процесом, оскільки люди повертаються до своїх помешкань, вони бачать сліди певних пограбувань. Наразі до кінця не зрозуміло, чи вчиненні ці злочини окупантами, чи в той період, коли цих людей просто не було. Ми ретельно фіксуємо всі ці заяви і скеровуємо наші зусилля на якомога швидше розкриття цих злочинів", - сказав Єнін.

Крім того, він додав, що поліцейські вже розкрили щонайменше 4 тис. з 10 тис. зареєстрованих в умовах воєнного стану майнових злочинів.

Як повідомляв УНІАН, станом на 3 червня в Україні було деокуповано понад 1 тис. населених пунктів.

Вас також можуть зацікавити новини: