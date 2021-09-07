Міжнародні авіакомпанії відновили свої показники до 70% від докризового рівня.

У серпні 2021 року українські авіакомпанії виконали 10 505 рейсів, що становить 90% від показника докризового серпня 2019 року.

Про це повідомляє Aavianews.com.

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На ринку внутрішніх перельотів зафіксовано зростання числа рейсів на 17,7% в порівнянні з докризовим рівнем до 3 516.

Кількість міжнародних перельотів з посадками та злетами в аеропортах України в серпні 2021 року було на 12,3% нижче в порівнянні з серпнем 2019 року і склало 14 595.

Міжнародні авіакомпанії відновили свої показники до 70% від докризового рівня і здійснили в серпні 18 543 польоти в українському повітряному просторі.

В цілому над Україною в серпні 2021 року літаки пролетіли 29 048 разів, що склало 76% від результату серпня 2019 року.

Транзитом над Україною за звітний місяць пролетіли 10 937 літаків, що на 41,2% нижче результату серпня 2019 року.

Збитки авіакомпаній через пандемію коронавірусу

Авіаційна галузь є однією з найбільш постраждалих від пандемії коронавірусу. Так, за прогнозами Міжнародної асоціації повітряного транспорту IATA, тільки у 2020 році втрати авіакомпаній через пандемію мали скласти 157 мільярдів доларів.

Багато західних країн з початку пандемії виділяли колосальні суми з держбюджету на підтримку своїх авіакомпаній. Зокрема, ще в травні 2020 року влада Німеччини заявила про плани виділити авіаперевізнику Lufthansa пакет допомоги на загальну суму 9 млрд євро. Кошти повинні були, зокрема, піти на підтримку технічної бази авіакомпанії в справному стані на період простою, виплату зарплат співробітникам і повернення коштів пасажирам за скасовані рейси.

Авіакомпанія МАУ в період з квітня 2020 по січень 2021 року повернула пасажирам понад 26,5 млн дол.

У грудні 2020 року авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" закликала президента України Володимира Зеленського доручити уряду розробити програму дій з надання компанії поворотної фінансової допомоги (позики або стабілізаційного кредиту) з метою виплати заробітної плати співробітникам.

У січні 2021 року авіакомпанія звернулася до Міністерства охорони здоров'я з пропозицією переглянути та затвердити нові правила в'їзду в Україну вакцинованих осіб за наявності фізичного або електронного сертифіката про щеплення від COVID-19.

Автор: Олена Коваленко